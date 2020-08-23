Süper Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango Online bilet sorgulama 23 Ağustos! MPİ Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Milli Piyango'da yeni dönem ile beraber Süper Loto çekiliş sonuçları da yakından takip ediliyor. Süper Loto sonuçları, Milli Piyango Online internet sitesi üzerinden açıklanıyor. Geçtiğimiz perşembe günü gerçekleşen çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye 30 milyon 176 bin 612 TL devretmişti. Bunun ardından da Süper Loto biletlerine olan ilgi daha da arttı.
Geçtiğimiz hafta kazanan sayılar 1 - 16 - 21 - 25 - 27 - 33 oldu. 6 bilen çıkmadığından 30.176.612 TL'lik büyük ikramiye sonraki çekilişe devretti. Çekilişte 5 bilen 16 kişi 23.177,50, 4 bilen 1.258 kişi 458,55, 3 bilen 24.767 kişi 28,25 TL ve 2 bilen 240.170 kişi ise 3.05 TL ikramiyeye hak kazandı.
Süper Loto'nun büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam yapılacak. Süper Loto çekilişi, 23 Ağustos 2020 Pazar günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak.
Milli Piyango Online 23 Ağustos Süper Loto sonucu bilet sorgulama ve oyuna ilişkin diğer detaylar ise şu şekilde;
Süper Loto çekilişi sonuçları https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/sonuclar adresi ve sabah.com.tr'den açıklanacak.
Sonuçları öğrenmek için haberimizi takipte kalınız.
SÜPER LOTO KURALLARI NELERDİR?
Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyundur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Süper Loto'yu online oynamak için www.millipiyangonline.com ve/veya Milli Piyango uygulaması üzerinden profil oluşturabilir ve hemen kupon oluşturmaya başlayabilirsin. Ayrıca en yakın Milli Piyango satış bayilerimizi ziyaret ederek, ikramiye ve kazanma oranı artarak yenilenen Süper Loto'yu oynamaya devam edebilirsin.
Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:
Kolonları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir, oynayacağın rakamı doğrudan bayiye söyleyebilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak Biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Oynadığın her kolon sadece 3 TL'dir.
18 yaşından büyük olan herkes Süper Loto oynayabilir.
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılır. Süper Loto çekilişlerini Milli Piyango Online YouTube Kanalı üzerinden canlı olarak izleyebilir veya sonuçlar sayfasından çekiliş sonuçlarını takip edebilirsin.