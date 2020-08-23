Süper Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango Online bilet sorgulama 23 Ağustos! MPİ Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Milli Piyango'da yeni dönem ile beraber Süper Loto çekiliş sonuçları da yakından takip ediliyor. Süper Loto sonuçları, Milli Piyango Online internet sitesi üzerinden açıklanıyor. Geçtiğimiz perşembe günü gerçekleşen çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye 30 milyon 176 bin 612 TL devretmişti. Bunun ardından da Süper Loto biletlerine olan ilgi daha da arttı.

23 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUÇLARI BEKLENİYOR

Geçtiğimiz hafta kazanan sayılar 1 - 16 - 21 - 25 - 27 - 33 oldu. 6 bilen çıkmadığından 30.176.612 TL'lik büyük ikramiye sonraki çekilişe devretti. Çekilişte 5 bilen 16 kişi 23.177,50, 4 bilen 1.258 kişi 458,55, 3 bilen 24.767 kişi 28,25 TL ve 2 bilen 240.170 kişi ise 3.05 TL ikramiyeye hak kazandı.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? MİLLİ PİYANGO ONLİNE BİLET SORGULAMA EKRANI

Süper Loto'nun büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam yapılacak. Süper Loto çekilişi, 23 Ağustos 2020 Pazar günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak.

Milli Piyango Online 23 Ağustos Süper Loto sonucu bilet sorgulama ve oyuna ilişkin diğer detaylar ise şu şekilde;