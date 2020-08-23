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Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto sonuçları canlı çekiliş İZLE! Milli Piyango Online ile 23 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları CANLI YAYIN! MP TV İZLE...

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Sisal Şans ve İdaresi (MPİ) işbirliğiyle çekilişi düzenlenen sonuçları bugün (23 Ağustos 2020 Pazar) yapılacak canlı çekilişle birlikte belli olacak. Bugün MP TV’de yayınlanacak olan için kupon dolduran ve hayalini kurduğu büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen şans oyunu severler 23 Ağustos MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları ve günün şanslı numaralarına erişmek istiyor. ile 23 Ağustos 2020 Pazar canlı yayını ve sorgulama ekranına erişebilir, biletinize ikramiye isabet edip etmediğini kontrol edebilirsiniz. İşte MPİ Süper Loto çekilişi canlı yayını ve bilet sorgulama ekranı…

Giriş Tarihi: 23.8.2020 19:43 Son Güncelleme: 23.8.2020 19:43 ABONE OL
Süper Loto sonuçları canlı çekiliş izle! Milli Piyango Online ile 23 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları CANLI YAYIN! MP TV İZLE

MPİ ( İdaresi) ve Sisal Şans tarafından ortaklaşa organize edilen aracılığıyla MP TV üzerinden canlı çekilişi gerçekleştirilen Çılgın oyunu sonuçları bugün (23 Ağustos 2020 Pazar) açıklanacak. Bugün MP TV üzerinden Süper Loto canlı çekilişi yapılacak oyun için kupon dolduran ve kazandıran numaraları doğru tahmin ederek büyük ikramiyenin kazananı olmak isteyen şans oyunu severler merak ve heyecan duygularıyla yapılacak saatle beraber ve MPİ bilet sorgulama ekranına ulaşmak istiyor.

23 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUÇLARI CANLI YAYIN! MP TV İZLE…

Sayısal Loto 23 Ağustos çekilişi canlı yayını ve bilet sorgulama ekranını hazırladığımız içerikte bulabilir ve kazandıran numaraları öğrenebilirsiniz. İşte MP TV ile 23 Ağustos Sayısal Loto sonuçları canlı çekiliş yayını…

Süper Loto sonuçları canlı çekiliş izle! Milli Piyango Online ile 23 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları CANLI YAYIN! MP TV İZLE

23 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUÇLARI CANLI İZLE | TIKLAYINIZ...

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...

Süper Loto sonuçları canlı çekiliş izle! Milli Piyango Online ile 23 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları CANLI YAYIN! MP TV İZLE
  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
Süper Loto sonuçları canlı çekiliş izle! Milli Piyango Online ile 23 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları CANLI YAYIN! MP TV İZLE
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Süper Loto sonuçları canlı çekiliş İZLE! Milli Piyango Online ile 23 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları CANLI YAYIN! MP TV İZLE...
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