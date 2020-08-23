‘Tedbir alalım virüsü yenelim’

Türkiye'dedün test yapılan 93 bin 7 kişiden 1309'una Kovid-19 tanısı konulurken, 22 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 257 bin 32'ye, vefat sayısı 6 bin 102'ye yükseldi. 801 kişinin daha tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen hasta sayısı 236 bin 370 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tanı konan hasta sayısı, uzun süredir, iyileşenlerden fazla. Kurallara uyulmaması; hastalığa yakalanma, hastalığı bulaştırma, birinin ağır hastalığına yol açma, sağlık hizmetlerinde yoğunluğa neden olma sebebi. Tedbir alalım. Yenilen virüs olacak" dedi.