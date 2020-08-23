Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Trafikte yol verme kavgasında önce tokat attı sonra dayak yedi

Trafikte yol verme kavgasında önce tokat attı sonra dayak yedi

'de trafikte yol verme tartışmasında bir kadına tokat atan adam sert kayaya çarptı. Eski tekvandocu olan kadın, adamı fena şekilde dövdü. Vatandaşların araya girmesiyle kavganın büyümesi önlendi. Olay anı bir vatandaşın cep telefonuna böyle yansıdı.

İHA
Giriş Tarihi: 23.8.2020 10:21 Son Güncelleme: 23.8.2020 10:31 ABONE OL
Trafikte yol verme kavgasında önce tokat attı sonra dayak yedi

Olay, geçtiğimiz günlerde 'da meydana geldi. Bir ara sokakta yol tartışması yüzünden bir kadın ve bir erkek sürücü tartışmaya başladı. İddiaya göre, kendine yol vermediğini için sinirlenen erkek sürücü aracından inip, kadın sürücüye sinirlenerek tokat attı. Eski tekvandocu olan Fatma Z. isimli kadın ise tokat karşısında önce kendini savundu daha sonra ise yaşlı adamın burnundan tutarak etkisiz hale getirdi.

Trafikte yol verme kavgasında önce tokat attı sonra dayak yedi

Bu sırada el freni çekilmeyen adamın kullandığı araç ise hareket etti. Aracın hareket etmesi ile panikleyen yaşlı adam, yaklaşık 2 metre giden aracına hızla binerek el frenini çekti. Kadın ise yaşlı adamın arkasından yumrukları vurmaya devam etti. Bu sırada ikilinin arasına bir genç girerek ayırdı. Yaşlı adamın aracına binerek olay yerinden uzaklaşmasının ardından kadın da aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Olay anları ise bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Trafikte yol verme kavgasında önce tokat attı sonra dayak yedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA