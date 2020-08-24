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18 yaşındaki gencin ölümünde şüphesi

'da 18 yaşındaki gencin tabancayla vurularak ölmesiyle ilgili şüphesi üzerinde duruluyor

İHA
Giriş Tarihi: 24.8.2020 23:20 ABONE OL
18 yaşındaki gencin ölümünde cinayet şüphesi
Edinilen bilgiye göre, Terme ilçesi Akçagün Orta Mahallesi'nde fındık tarlasında 18 yaşındaki Doğan Yılmaz tabancayla vurulması sonucu ağır yaralandı. Genç, ambulansla kaldırıldığı Salıpazarı Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Yılmaz'ın maganda kurşunu ile vurularak öldüğü tahmin edilirken, yapılan incelemede kurşunun sırtının sol kısmından girip önden çıkması sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Güvenlik güçleri, kurşunun giriş çıkış yönüne göre havadan gelen kör kurşun değil olayın cinayet olma ihtimali üzerinde duruyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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18 yaşındaki gencin ölümünde cinayet şüphesi
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