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24 Ağustos 2020 listesi: En son nerede ve ne zaman oldu?

listesi güncel olarak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. ve her an verileri güncellerken son olarak dün Malatya'da 4.1 şiddetinde meydana gelmişti. Öte yandan bugün saat 10.15 itibarıyla 3 şiddetinden büyük deprem yaşanmadı. Peki; ? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre; 24 Ağustos 2020!

Giriş Tarihi: 24.8.2020 10:38 ABONE OL
24 Ağustos 2020 son depremler listesi: En son deprem nerede ve ne zaman oldu?

Güncel olarak araştırılan konular arasında son depremler listesi yer alıyor. Vatandaşlar en son nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde deprem olduğunu öğrenmek istiyor. Ülkemizin fay hatları üzerinde yer almasından dolayı zaman zaman yaşanan ufak çaplı sarsıntılar bu araştırmalara da hız kazandırmış durumda. Peki; en spn deprem nerede oldu? İşte son depremler listesi!

SON DEPREMLER LİSTESİ

Bugün saat 10.15 itibarıyla henüz 3'ten büyük deprem yaşanmadı.

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

MALATYA'DA DEPREM (23 AĞUSTOS 2020)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre dün saat 21.56'da merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 11 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Malatya'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerde de kısmen hissedildi. Kısa süren depremde, can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

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24 Ağustos 2020 son depremler listesi: En son deprem nerede ve ne zaman oldu?
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