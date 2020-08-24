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5 yıllık mücadelenin ardından yaşamını yitiren gözyaşlarıyla uğurlandı

'nın Turgutlu ilçesinde, geçirdiği trafik kazanın ardından bitkisel hayata giren ve makineye bağlı olarak tedavisine devam edildiği evinde 5 yıl sonra yaşamını yitiren 21 yaşındaki Uluman, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

DHA
Giriş Tarihi: 24.8.2020 21:19 Son Güncelleme: 24.8.2020 21:23 ABONE OL
5 yıllık mücadelenin ardından yaşamını yitiren Ecenur gözyaşlarıyla uğurlandı

'nın Turgutlu ilçesinde, geçirdiği trafik kazanın ardından bitkisel hayata giren ve makineye bağlı olarak tedavisine devam edildiği evinde 5 yıl sonra yaşamını yitiren 21 yaşındaki Uluman, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

5 yıllık mücadelenin ardından yaşamını yitiren Ecenur gözyaşlarıyla uğurlandı

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Özcan Uluman'ın kızı Uluman, 27 Temmuz 2015 tarihinde 16 yaşındayken, kuzenin kullandığı motosiklete arkadan gelen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastanede uzun süre yoğun bakımda kalan tekvando sporu ile uğraşan genç kız, bitkisel hayata girdi. Evinde tedavisine devam edilen genç kız, dün yaşamını yitirdi. 5 yıldır verdiği yaşam mücadelesini kaybeden Uluman'ın ölümü, ailesi, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.

5 yıllık mücadelenin ardından yaşamını yitiren Ecenur gözyaşlarıyla uğurlandı

Uluman için bugün öğlen Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Yeni Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Belediyesi eski Başkanı Turgay Şirin, Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve il emniyet müdür yardımcıları, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, acılı baba Özcan Uluman'ın meslektaşları, Uluman Ailesi'nin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından genç kızın cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi.

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5 yıllık mücadelenin ardından yaşamını yitiren Ecenur gözyaşlarıyla uğurlandı
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