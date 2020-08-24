5 yıllık mücadelenin ardından yaşamını yitiren Ecenur gözyaşlarıyla uğurlandı

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Özcan Uluman'ın kızı Ecenur Uluman, 27 Temmuz 2015 tarihinde 16 yaşındayken, kuzenin kullandığı motosiklete arkadan gelen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastanede uzun süre yoğun bakımda kalan tekvando sporu ile uğraşan genç kız, bitkisel hayata girdi. Evinde tedavisine devam edilen genç kız, dün yaşamını yitirdi. 5 yıldır verdiği yaşam mücadelesini kaybeden Uluman'ın ölümü, ailesi, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.