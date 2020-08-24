81 ilde 'çakar lamba' uygulaması: 46 sürücüye ceza

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre; 20-21 Ağustos 2020 tarihlerinde ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uygulamada, 124 bin 655 araç denetlendi. Uygulamada, mevzuata aykırı olarak usulsüz ışıklı ve sesli uyarı işaretlerinin kullanıldığı tespit edilen 46 araca ve sürücüsüne işlem yapıldı. Uygulamada ayrıca; 694 araç trafikten men edildi, 180 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı ve toplam 15 bin 161 trafik kural ihlali tespit edilerek cezai işlem uygulandı.