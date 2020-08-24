Aşure Günü nedir, ne demektir? Aşure Günü nasıl ortaya çıkmıştır? İşte tarihi önemi

manasına gelen "aşera" kelimesinden almıştır. Paylaşmanın, bolluk ve bereketin simgesi olan aşure geleneği asırlardır devam etmektedir. Bugün islam alemi açısında birçok önemli olayların gerçekleştiği bir gündür. İslam inancında birlik ve beraberliğin simgesi haline gelen aşurenin anlamı, tarihi önemi gibi bilgiler merak edilmeye başlandı. Peki Aşure Günü nedir? Aşure Günü nasıl ortaya çıkmıştır? İşte kısaca özeti
Mübarek aşure gününde peygamberlerin hayatına dair birçok önemli hadisenin yaşandığı bilinir. İslam Dünyası'nda son günlerde en çok araştırılan konular arasında yer alan aşure günü nedir?
Aşure Günü" bu yıl 29 Ağustos 2020 idrak edilecek. Muharrem ayının onuncu günü Müslüman topluluklarca "Âşura Günü" olarak kabul edilmiştir.
Aşure Günü ya da Aşura Günü, hicrî takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu günüdür. İslam inancında bu günde birçok önemli olay meydana geldiğine inanılır ve bu güne kıymet atfedilir. Muharrem ayında oruç ibadeti de yapılır.
Muharrem ayı, içerisinde müstesna günlerden biri olan aşure gününü de barındırır. Aşure, muharrem ayının onuncu günüdür. İsmini Arapça on manasına gelen "aşera" kelimesinden almıştır. Dilimizde, bugün pişirilip dağıtılan tatlıya ad olarak "aşure" şeklinde telaffuzu yaygındır. Tarihte bugün, insanlık ve İslam tarihi açısından önem taşıyan bazı olaylar meydana gelmiştir. Rivayetlere göre Hz. İbrahim aşure günü dünyaya gelmiş, Hz. Musa ve kavmi Firavun'un zulmünden bugünde kurtulmuş, Hz. Nuh'un gemisi Cûdi dağına aşure günü oturmuştur…
Bu özellikleri bakımından aşure bir sevinç, mutluluk ve kutlama günüdür. Nitekim Hz. Aişe'den nakledilen bir rivayette, cahiliye döneminde Kureyşlilerin aşure gününü kutladıklarından; Kâbe'nin örtüsünü değiştirip oruç tuttuklarından bahsedilmektedir…
Aşure paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesidir. Aşurenin bu mecazî anlamı toplumumuz için bugün her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır. Milletimiz, asırlardır sürdürdüğü gelenekle bugün de; "farklılıkların ahenk içindeki ortak tada katkı sağlamaları", "birlik" gibi kültürümüzün özünde hep var olan güzellikleri devam ettirme bilinci ile birbirinden farklı tatları aynı kazanda kaynatıp, aşure aşı yapmaya, birlikte yaşamanın sembolünü tadarken muhabbeti paylaşmaya devam etmektedir.