Aşure Günü nedir, ne demektir? Aşure Günü nasıl ortaya çıkmıştır? İşte tarihi önemi

manasına gelen "aşera" kelimesinden almıştır. Paylaşmanın, bolluk ve bereketin simgesi olan aşure geleneği asırlardır devam etmektedir. Bugün islam alemi açısında birçok önemli olayların gerçekleştiği bir gündür. İslam inancında birlik ve beraberliğin simgesi haline gelen aşurenin anlamı, tarihi önemi gibi bilgiler merak edilmeye başlandı. Peki Aşure Günü nedir? Aşure Günü nasıl ortaya çıkmıştır? İşte kısaca özeti

AŞURE GÜNÜ NEDİR, NE DEMEK?

Mübarek aşure gününde peygamberlerin hayatına dair birçok önemli hadisenin yaşandığı bilinir. İslam Dünyası'nda son günlerde en çok araştırılan konular arasında yer alan aşure günü nedir?

Aşure Günü" bu yıl 29 Ağustos 2020 idrak edilecek. Muharrem ayının onuncu günü Müslüman topluluklarca "Âşura Günü" olarak kabul edilmiştir.