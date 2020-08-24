Antalya'da serasından çıkan eski demirleri taşıdığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan Mustafa Akman (51) yaşamını yitirdi. Babasının cansız bedenini gören genç kız, "Baba böyle ölmek var mı?" diyerek feryat etti. Damadı ile birlikte kendisine ait serada yenileme çalışması yapan Akman, seradaki eski demirleri traktörün römorkuna koyarak direksiyon başına geçti. Arkada oturan damadı Süleyman Kaya ile birlikte seradan çıkan Mustafa Akman, yokuş aşağı inerken traktör kaymaya başladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Akman, traktörün altında kalırken, damadı Süleyman Kaya son anda mısır tarlasına atlayarak canını kurtardı. Baş kısmı çamurluk altında kalan Mustafa Akman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.Olayı haber alıp gelen Mustafa Akman'ın eşi, iki kızı ve yakınları sinir krizi geçirdi. Akman'ın genç kızı Tuğçe Akman babasının cansız bedenini traktör altında görünce, "Baba böyle ölmek var mı? Daha hayallerimiz vardı babam. Allah'ım niye böyle oldu" diyerek feryat etti. Mustafa Akman'ın eşi Nefse Akman da cenaze kaldırılırken bayıldı. Yakınları kadını kucaklayarak olay yerinden uzaklaştırdı. Jandarma olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. DHA