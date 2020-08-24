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Bakan Kurum: güzergahı üzerinde 24 tane yapı tespiti yaptık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "('daki sel) güzergahı üzerinde 24 tane yapı tespiti yaptık, bu yapıları hızlı bir şekilde kaldıracağız." dedi.

AA
Giriş Tarihi: 24.8.2020 17:29 Son Güncelleme: 24.8.2020 18:26 ABONE OL
Bakan Kurum: Akkaya Deresi güzergahı üzerinde 24 tane yapı tespiti yaptık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'da etkili olan şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelanlar sonrasında evleri zarar gören vatandaşlarla görüştü.

İlk olarak selde kaybolan Kemal Akar'ın eşi i Zeynep Akar ve ailesiyle görüşen Kurum, taşınacakları ev ve sonraki süreçlerle ilgili aileye bilgiler verdi.

Bakan Kurum, daha sonra selde evleri zarar gören ve yıkılmasına karar verilen Hasan Bayrak ve ailesiyle görüştü. Kurum, hasar gören evi de gezerek aileye destek sözü verdi.

Kurum, Akkaya dere yatağı ve burada yıkılmasına karar verilen binalarda da incelemelerde bulundu.

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Bakan Kurum: Akkaya Deresi güzergahı üzerinde 24 tane yapı tespiti yaptık
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