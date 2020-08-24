Başkanın sorusuna şaşırtan cevap: Masken nerede? cebimde

Konya, yeni normal hayatın başlamasının ardından Türkiye'de en çok vaka sayısı görülen ilk 5 şehir arasında yerini aldı. Virüsün yayılımı sıkı aile ilişkileri, düğün, nişan merasimleri ve bireysel tedbirsizlikler nedeniyle yükseldi. Emniyet güçleri kent genelinde sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda, zabıta ekipleri de işyerlerinde yaptıkları denetimle virüsün yayılımını önlemeye çalışıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da her fırsatta vatandaşlara gerek sahadan gerekse otobüs duraklarına kurulan canlı kameralar ile uyarılarda buluyor. Kentin ticari hayatının kalbi olan 2 bin yıllık tarihi Bedesten Çarşısı'nda Başkan Altay'ın yaptığı maske denetimine biz de eşlik ettik. Genel olarak vatandaşların ve esnafın maske kullanımı konusunda duyarlı olduğu görülürken, kurallara uymayanlar Başkan Altay tarafından uyarıldı. Altay, maske takmayan vatandaşlara "masken nerede?" sorusunu sordu. Aldığı cevaplar ise "cebimde", "çantamda" ve "düştü" oldu.Başkan Altay, "Konya'nın en işlek caddesinde geziyoruz. Birkaç kişi dışında herkes kurallara uyuyor. Bazıları halen olayın ciddiyetinin farkında değil. Bireysel olarak tedbir almalı herkes. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte düğünler başladı. İnsanlar piknik alanlarını kullanmaya başladı. Konya'da sosyal hayat çok canlı. Aile ilişkileri çok yüksek. Virüsün artışıyla ilgili de yapılan araştırmalarda gördük ki, aile içi ilişkiler, düğün, nişan, kına ve taziye ziyaretleri ile bazı işyerlerinde kurallara uymayan kişilerden virüsün yayıldığı görülüyor" dedi.Altay, "Konya Valimiz Vahdettin Özkan başkanlığında toplantıda 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın; pazar yeri, alışveriş merkezi, piknik gibi alanlarında bulunmamaları, toplu taşıma araçlarını kullanmamaları kararlaştırıldı. 21 Ağustos'tan itibaren salon, sokak, köy ve kır düğünü gibi organizasyonların en fazla 50 kişilik ve nikah merasimi şeklinde düzenlenmesine, bu etkinliklerde mutlaka maske-mesafe-hijyen kurallarına uyumun sağlanmasına, ayrıca 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız bu merasimlere katılmamasına karar verildi" dedi.