Batman'da dehşete düşüren olay! Ata tüfekle saldırdılar...

Batman'ın Gercüş ilçesinde, pompalı tüfekle saldırıya uğrayan at, yaralandı. Atın sahibi Rıdvan Korkut, "Bir vicdansız tarafından tüfekle ateş edilmiş. Kimin vurduğunu bilmiyorum ama vücudundan 18 saçma çıktı" dedi.



