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'da dehşete düşüren olay! Ata tüfekle saldırdılar...

'ın Gercüş ilçesinde yaşayan Rıdvan Korkut isimli çiftçi, sabah evinden çıkıp atını kontrol ettiğinde gözlerine inanamadı. Korkut, atını kanlar içerisinde gördü ve atın vücudunda çok sayıda saçma vardı... Gazetecilere açıklamada bulunan adam, "Kimin vurduğunu bilmiyorum ama bu vicdansızı Allah'a havale ediyorum" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 24.8.2020 11:50 Son Güncelleme: 24.8.2020 12:01 ABONE OL
Batman'da dehşete düşüren olay! Ata tüfekle saldırdılar...

'ın Gercüş ilçesinde, pompalı tüfekle saldırıya uğrayan at, yaralandı. Atın sahibi Rıdvan Korkut, "Bir vicdansız tarafından tüfekle ateş edilmiş. Kimin vurduğunu bilmiyorum ama vücudundan 18 saçma çıktı" dedi.

Batman'da dehşete düşüren olay! Ata tüfekle saldırdılar...

Gercüş ilçesinde yaşayan Rıdvan Korkut, sabah saatlerinde atını kontrol ettiği sırada vücudunda pompalı tüfekten çıktığı belirlenen çok sayıda saçma gördü.

Batman'da dehşete düşüren olay! Ata tüfekle saldırdılar...

Atın vücudundaki 18 saçmadan 2'sini kendisinin çıkardığını belirten Korkut, tedavisi için veterinere götüreceğini söyledi.

Batman'da dehşete düşüren olay! Ata tüfekle saldırdılar...

Atına kim tarafından saldırı yapıldığını bilmediğini ifade eden Korkut, "Sabah saatlerinde atımı sürekli kontrol ediyorum.

Batman'da dehşete düşüren olay! Ata tüfekle saldırdılar...

Bu sabah geldiğimde at kanlar içindeydi. Pompalı tüfekle ateş etmişler. Vücudunda 18 saçma tespit ettim. Kimin vurduğunu bilmiyorum ama bu vicdansızı Allah'a havale ediyorum.

Batman'da dehşete düşüren olay! Ata tüfekle saldırdılar...

2 saçmayı ben kendim çıkardım. Veterinere götüreceğim atımı" dedi.

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Batman'da dehşete düşüren olay! Ata tüfekle saldırdılar...
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