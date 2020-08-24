Belgrad Ormanı'nda mangal közlerini ve çöpleri bırakıp gittiler

"ORMANLARI TAHRİP ETMEK HEPİMİZİN SONUNU GETİRECEK"

Bisikletiyle Belgrad Ormanı'na gelen ve ormana bırakılan çöplere tepki gösteren Fuat Çakır adlı vatandaş, "Bu yerler hepimizin ortak kullanım alanı olduğu için bir vatandaş olarak en büyük görevimiz devletin kurallarına uymak. Çünkü burası hepimizin. Tek başımıza kullanabileceğimiz bir yer değil. Çok kötü bir görüntü. Unuttular diyebiliriz ama bu çok zor ihtimal. Alkollü olabilir. Kafası yerinde olmadığı için böyle bırakabilir. Ya da hiç umursamayan bir insan olabilir. Buraya gelir ve gider. Yangın haberlerini takip ediyorum. Gerçekten kötü. Oksijen kaynakları gitgide azalıyor. Bunun üzerine bir de orman yangınlarıyla ormanları tahrip etmek hepimizin sonunu getirecek. Bilen bir kişi bunu yapmaz. Bilmiyorsa işte bu görüntüler ortaya çıkıyor" diye konuştu.