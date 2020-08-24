BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Yeni haftanın BİM 25-28 Ağustos 2020 aktüel kataloğunda neler var?

Merakla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlandı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da vatandaşlar için cazip indirim fırsatları yer alıyor. Salı ve Cuma günleri indirimli ürünler raflarda yerini alarak vatandaşları bekliyor olacak. Peki; BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte BİM 25-28 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu tam listesi!

BİM 25-28 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NELER VAR?

Haberimizin içerisinden BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesine ulaşabilirsiniz.