BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Yeni haftanın BİM 25-28 Ağustos 2020 aktüel kataloğunda neler var?

Merakla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlandı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da vatandaşlar için cazip indirim fırsatları yer alıyor. Salı ve Cuma günleri indirimli ürünler raflarda yerini alarak vatandaşları bekliyor olacak. Peki; BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte BİM 25-28 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu tam listesi!
Haberimizin içerisinden BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesine ulaşabilirsiniz.
Metal Modern Zebra Sandalye
Aksesuar ve Takı Dolabı
Ütü Masası
Saç Kurutma Makinesi