Son dakika: Bursa'da feci kaza: 4 ölü, 6 yaralı...

Çarpmanın şiddetiyle, otomobillerin içinde bulunan 7 kişi yola savruldu, 3 kişi de araçların içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri, olası bir kazanın yaşanmaması için önlem alırken, otomobil içinde sıkışan yolcular, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde 4 kişinin öldüğü tespit edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.