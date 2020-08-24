Son dakika: Bursa'da feci kaza: 4 ölü, 6 yaralı...

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Son dakika: 'da feci kaza: 4 ölü, 6 yaralı...

Dün akşam 20:30 sıralarında 'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Son dakika haberine göre feci kazada kahreden bir detay ortaya çıktı. Vefat edenlerden İbrahim Cankurt'un Antalya Başsavcısının yeğeni olduğu belirlendi. Ayrıca Cankurt'un bugün doğum günü olduğu öğrenildi.

DHA
Giriş Tarihi: 24.8.2020 09:14 Son Güncelleme: 24.8.2020 09:34 ABONE OL
Bursa'da feci kaza: 4 ölü, 6 yaralı...

Kaza, saat 20.30 sıralarında İnegöl ilçesi - Ankara yolu Mezitler mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 06 N 7569 plakalı otomobil ters şeride girince, Sebahattin Cankurt yönetimindeki 34 FM 9026 ve Osman Murat Özbaş'ın kullandığı 16 KHD 36 plakalı otomobillerle çarpıştı.

Bursa'da feci kaza: 4 ölü, 6 yaralı...

Çarpmanın şiddetiyle, otomobillerin içinde bulunan 7 kişi yola savruldu, 3 kişi de araçların içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri, olası bir kazanın yaşanmaması için önlem alırken, otomobil içinde sıkışan yolcular, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde 4 kişinin öldüğü tespit edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Bursa'da feci kaza: 4 ölü, 6 yaralı...

Yaralı 6 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler, ölen kişilerin kimliğinin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürürken, - Ankara yolu trafiğe kapatıldı.

Bursa'da feci kaza: 4 ölü, 6 yaralı...

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

'nın İnegöl ilçesinde 3 otomobilin çarpışması sonucu yaşamını yitiren 4 kişi ve yaralanan 6 kişinin kimliği belli oldu. Kazada, 06 N 7659 plakalı otomobilin sürücüsü Ali Dalçık (42), eşi Aysel Öztürk Dalçık ile Ali Dalçık'ın kardeşi Emine Abinik (44) ve 34 FM 9026 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan İbrahim Cankurt (30) hayatını kaybetti.

Bursa'da feci kaza: 4 ölü, 6 yaralı...

DOĞUM GÜNÜYMÜŞ

İbrahim Cankurt'un Antalya Başsavcısının yeğeni olduğu belirlendi. Ayrıca Cankurt'un bugün doğum günü olduğu ortaya çıktı.

Bursa'da feci kaza: 4 ölü, 6 yaralı...

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Sebahattin Cankurt (60) yönetimindeki 34 FM 9026 plakalı otomobilde bulunan aynı aileden, Kadriye Cankurt (63), Reyhan Cankurt (35), Semanur Cankurt (19) ve 16 KHD 36 plakalı otomobildeki Osman Murat Özbaş ve Saire Özçiftçi (36) ise yaralandı. İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralıların hastanedeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Bursa'da feci kaza: 4 ölü, 6 yaralı...

TEKRAR TRAFİĞE AÇILDI

Kazada hurdaya dönen otomobiller çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yaklaşık 2 saat kapalı olan -Ankara karayolu kontrollü olarak tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son Dakika | Bursa'da feci zincirleme kaza! 4 ölü, 6 yaralı | Video

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Son dakika: Bursa'da feci kaza: 4 ölü, 6 yaralı...
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