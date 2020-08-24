Büyüleyen güzellik: Delikli koy

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Çeşme'deki Delikli Koy, dalgaların aşındırdığı kayaları ve tertemiz deniziyle ilgi görüyor. Alaçatı'da bulunan ve bir süre önce jeosit alanı ilan edilen delikli koy, ilçede doğal güzelliğe sahip koyların başında geliyor. Yaz sezonunda yoğun nüfusuyla gündeme gelen Alaçatı'da denize girmek için sakinliği arayanların tercihleri arasında yer alan koy, turkuaz rengi denizi ve dalgalar ve rüzgarın aşındırdığı kireç kayalıklarıyla görsel şölen sunuyor. Bölgede yaşayan vatandaşlardan Celal Çağlar (32), "Daha önce burayı sadece bölge halkı biliyordu. Sosyal medyanın etkisiyle artık tanınmış bir yer" dedi. İzmir'de yaşayan 16 yaşındaki Pelin Pala ise "Çok beğendim. Arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum" diye konuştu. AA