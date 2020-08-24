Trabzon'un Sürmene ilçesinde feci kaza

Kazada otomobilde sıkışan sürücü, yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu, sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücünün cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürüldü. Gürcistan uyruklu TIR sürücüsü de, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.