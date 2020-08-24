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'un Sürmene ilçesinde feci

'un Sürmene ilçesinde, kontrolden çıkan TIR, karşı şeride geçerek otomobile çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Hakan Çakıroğlu (41) hayatını kaybederken, yabancı uyruklu TIR sürücüsü, gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 24.8.2020 19:36 Son Güncelleme: 24.8.2020 19:37 ABONE OL
Çok feci kaza

'un Sürmene ilçesinde, kontrolden çıkan TIR, karşı şeride geçerek otomobile çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Hakan Çakıroğlu (41) hayatını kaybederken, yabancı uyruklu TIR sürücüsü, gözaltına alındı.

Çok feci kaza

, akşam saatlerinde Sürmene ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Rize'den yönüne giden Gürcistan uyruklu kimliği bilinmeyen sürücünün kullandığı DV-895-DV plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki bariyeri aşıp, karşı yöndeki Hakan Çakıroğlu'nun kullandığı 61 TZ 055 plakalı otomobile çarptı.

Çok feci kaza

Kazada otomobilde sıkışan sürücü, yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu, sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücünün cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürüldü. Gürcistan uyruklu TIR sürücüsü de, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Trabzon'un Sürmene ilçesinde feci kaza
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