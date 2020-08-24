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Haberler Yaşam Haberleri Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 24 Ağustos 2020 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve BURADA!

kuşağında yer alan ülkemizde Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarında meydana gelen kırılmalar sebebiyle küçük, orta ve büyük şiddetlerde depremler meydana gelmeye devam ediyor. Son olarak Malatya ve Iğdır illerimizde meydana gelen depremler sonrasında vatandaşlarımız Kandilli Rasathanesi ve verilerine ulaşmak isteyerek Deprem mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularıyla yoğun şekilde araştırmalarına devam ediyor. İşte,

Giriş Tarihi: 24.8.2020 19:40 Son Güncelleme: 24.8.2020 19:40 ABONE OL
Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 24 Ağustos 2020 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

Aktif fay hatlarının uzanış doğrultusunda bulunan ülkemizde fay hatlarının kırılması sonucu merkez üssü kara ve denizler olan farklı şiddetlerde depremler yaşıyor. En son Malatya Pötürge'de meydana gelen şiddetli depremlerin ardından vatandaşlarımız son dakika gelişmelerini öğrenmek ve Kandilli Rasathanesi ile verilerine erişmek adına Deprem mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularına yanıt arıyor.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? (24 AĞUSTOS 2020 PAZARTESİ)

verileri ve gelişmelerine ilişkin detayları şöyle;

Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 24 Ağustos 2020 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...


Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 24 Ağustos 2020 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...


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Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 24 Ağustos 2020 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!
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