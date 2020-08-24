Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 24 Ağustos 2020 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

Aktif fay hatlarının uzanış doğrultusunda bulunan ülkemizde fay hatlarının kırılması sonucu merkez üssü kara ve denizler olan farklı şiddetlerde depremler yaşıyor. En son Malatya Pötürge'de meydana gelen şiddetli depremlerin ardından vatandaşlarımız son dakika deprem gelişmelerini öğrenmek ve Kandilli Rasathanesi ile AFAD son depremler listesi verilerine erişmek adına Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularına yanıt arıyor.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? (24 AĞUSTOS 2020 PAZARTESİ)

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri ve son dakika deprem gelişmelerine ilişkin detayları şöyle;