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Eşiyle yaşadığı sorunlardan sorumlu tuttuğu annesini satırla rehin aldı

'da korku dolu dakikalar yaşandı. Onur Y. isimli genç, tartıştığı annesi Dudu T.'yi satırla rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, gözü dönmüş evladı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

DHA
Giriş Tarihi: 24.8.2020 16:06 Son Güncelleme: 24.8.2020 16:26 ABONE OL
Eşiyle yaşadığı sorunlardan sorumlu tuttuğu annesini satırla rehin aldı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Onur Y. (22), tartıştığı annesi Dudu T.'yi (41) satırla rehin aldı. İhbarla olay yerine gelen polis ekiplerince etkisiz hale getirilen Onur Y., gözaltına alındı.

EŞİYLE YAŞADIĞI SORUNLARDAN ANNESİNİ SORUMLU TUTUYORDU

Olay, saat 13.00 sıralarında, ilçeye bağlı Gebizli Mahallesi 1113. Sokak'taki 4 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, kullandığı ilaçlar nedeniyle halüsinasyon gören Onur Y., eşi ile yaşadığı sorunlardan annesi Dudu T.'yi sorumlu tutarak, tartışmaya başladı. Kısa süren tartışma sonunda evde bulunan satırı alan Onur Y., annesi Dudu T.?yi rehin aldı. Gürültüyü duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Tartıştığı annesini satırla rehin aldı | Video

İhbarın ardından adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, Onur Y.'yi etkisiz hale getirip, gözaltına alındıktan sonra polis merkezine götürdü. Olay sonrası komşularına giden Dudu T., sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

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Eşiyle yaşadığı sorunlardan sorumlu tuttuğu annesini satırla rehin aldı
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