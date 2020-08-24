Gözü yaşlı anne böyle seslendi! Canım acıyor! Kim görürse polisi arasın

Biri saklıyor onu galiba. Kim görürse polisi arasın. Canım acıyor. Bulunursa bu sefer yurda vermek istiyorum. Kontrol altında tutamıyorum. Eğitim alsın diye çok uğraştım dinlemedi. 80 TL yevmiye ile ona bakmaya çalıştım" dedi. Polis, Zeynep Ak'ın bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.