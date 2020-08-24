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Gözü yaşlı anne böyle seslendi! Canım acıyor! Kim görürse polisi arasın

’nın İnegöl ilçesinde daha önce evinden ayrılan ve polis ekiplerince bulunarak ailesine teslim edilen 14 yaşındaki Zeynep Ak, 1,5 ay sonra yeniden ortadan kayboldu. Gözü yaşlı anne, ''Biri saklıyor onu galiba. Kim görürse polisi arasın. Canım acıyor. Bulunursa bu sefer yurda vermek istiyorum. Kontrol altında tutamıyorum. Eğitim alsın diye çok uğraştım dinlemedi. 80 TL yevmiye ile ona bakmaya çalıştım" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 24.8.2020 15:01 Son Güncelleme: 24.8.2020 15:02 ABONE OL
Canım acıyor gözü yaşlı anne böyle seslendi! Kim görürse polisi arasın

İnegöl ilçesinde, Kemalpaşa Mahallesi, Doğan Sokak'ta annesiyle yaşayan Zeynep Ak, 6 Temmuz 2020 tarihinde evden kaçtı. Polis ekiplerinin harekete geçmesiyle saatler sonra bir parkta bulunan Zeynep, ailesine teslim edildi. Genç kız, aradan geçen zamanın ardından dün akşam saatlerinde annesinin evde bulunmadığı sırada bir kez daha kaçtı.

Canım acıyor gözü yaşlı anne böyle seslendi! Kim görürse polisi arasın

Ayfer Ağız (48), eve geldiğinde kızının evde olmadığını gördü ve polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Gözü yaşlı anne, "Dün kızım telefonuna yükleme yapmadığım için benimle tartıştı. Sonra kayıplara karıştı. Daha önce de kaybolmuştu ama bulunmuştu. Bu sefer bulunamadı, saatlerdir yok. Sokak sokak aradık.

Canım acıyor gözü yaşlı anne böyle seslendi! Kim görürse polisi arasın

Biri saklıyor onu galiba. Kim görürse polisi arasın. Canım acıyor. Bulunursa bu sefer yurda vermek istiyorum. Kontrol altında tutamıyorum. Eğitim alsın diye çok uğraştım dinlemedi. 80 TL yevmiye ile ona bakmaya çalıştım" dedi. Polis, Zeynep Ak'ın bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Gözü yaşlı anne böyle seslendi! Canım acıyor! Kim görürse polisi arasın
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