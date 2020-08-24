Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Gün batımını izlerken uçurumdan düştü

Gün batımını izlerken uçurumdan düştü

Arkadaşlarıyla birlikte Bozcaada’da tatil yapan endüstri mühendisi 28 yaşındaki gün batımını izlemek için gittiği Polente mevkisinde kayboldu. Yapılan aramada genç kızın cansız bedeni uçurumun dibinde bulundu

Giriş Tarihi: 24.8.2020 ABONE OL
Gün batımını izlerken uçurumdan düştü
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, arkadaşları ile tatil yapan endüstri mühendisi Ümran Önür (28), gün batımını izledikleri Polente mevkisinde, dengesini kaybederek uçurumdan yuvarlanarak yaşamını yitirdi. İstanbul'da özel bir firmada satış danışmanı olarak çalışan endüstri mühendisi Ümran Önür, arkadaşlarıyla Çanakkale'nin turizm merkezi Bozcaada'ya geldi. Önür, dün akşam üzeri arkadaşları ile Bozcaada'da gün batımını izlemek için Polente mevkisine gitti. Burada güneşin batışını izleyen Ümran Önür, bir süre sonra gözden kayboldu.

UÇURUMDA BULUNDU
Beraberindeki arkadaşları bir süre Önür'ü aradı, ancak bulamadı. Ardından durum jandarmaya bildirildi. Olay yerine gelen jandarma ekibinin geniş çaplı araması sonuca gece 01.30 sıralarında Ümran Önür'ün uçurumda cansız bedeni bulundu. Ümran'ın dengesini kaybederek düştüğü değerlendiriliyor. Jandarma, Ümran Önür'ün arkadaşlarının ifadesine başvurdu. Aile ise, kızlarının ölüm haberiyle yıkıldı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Gün batımını izlerken uçurumdan düştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA