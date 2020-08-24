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’da magandaların “makas” terörü kamerada

'un çeşitli noktalarında otomobille farklı zamanlarda seyreden 7 ayrı sürücü, araçların arasında defalarca "makas" atarak adeta trafikte terör estirdi. Hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye atarak yürekleri ağızlara getiren magandalar, o anları bir de sosyal medyada paylaştı.

İHA
Giriş Tarihi: 24.8.2020 09:16 Son Güncelleme: 24.8.2020 09:19 ABONE OL
İstanbul’da magandaların “makas” terörü kamerada

'da otomobille trafiğe çıkarak sokak ve caddelerde kuralları hiçe sayan magandalara bir yenileri daha eklendi. Ağır para cezaları ve uygulamalara rağmen mega kentte trafik terörü devam ediyor.

İstanbul’da magandaların “makas” terörü kamerada

Son olarak E-5 Karayolu Mecidiyeköy, Çağlayan, Merter ve Sefaköy mevkisinde, TEM Otoyolu Güzeltepe mevkisinde ve Basın Ekspres yolunda 7 ayrı sürücü, trafiğe çıkarak ilerlemeye başladı. Sürücüler bir süre sonra araçların arasında defalarca "makas" atarak trafiği tehlikeye düşürmeye başladı.

İstanbul’da magandaların “makas” terörü kamerada

TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜRDÜLER

Dakikalarca bu şekilde giden magandalar hem kendi hem arkadaşlarının hem de sürücülerin canını hiçe saydı. Yürekleri ağızlara getiren o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul’da magandaların “makas” terörü kamerada

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafiği tehlikeye sokan magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

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İstanbul’da magandaların “makas” terörü kamerada
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