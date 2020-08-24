İstanbul'un göbeğinde bir genç dürüm yediği esnada silahlı saldırıya uğradı

YARALI HALDE SALDIRGANLARIN ARKASINDAN ATEŞ AÇTI

Saldırının hemen ardından yaralı halde yerde yatan Eşgünoğlu, belinden çıkarttığı tabancasıyla da saldırganların arkasından ateş açtı. Ancak isabet ettirememesi üzerine saldırganlar geldikleri cadde üzerinden kaçarak kayıplara karıştı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şapkalı iki şahıs kaldırımdan dürümcünün önüne doğru yürüyor. O esnada Eşgünoğlu ve arkadaşı Şahin S, dürüm yiyerek sohbet ediyor. Saldırgan Eşgünoğlu'nun önüne geldiğinde tabancayla ateş açmaya başlıyor. Eşgünoğlu yere düşüyor ve silahını çekerek ateş açıyor. Saldırgan ise ateş açarak kaçıyor. Saldırganlar daha sonra koşarak kaçıyor. Eşgünoğlu'nun arkadaşı ise saklandığı kaldırım boşluğundan çıkarak yanına geliyor.