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Kafa kafaya çarpıştılar

İHSAN TUNÇOĞLU
Giriş Tarihi: 24.8.2020 ABONE OL
Kafa kafaya çarpıştılar
Kütahya'da, motosikletle otomobilin çarpışması sonucu sürücüler Mehmet Akman ve Alper Pınar hayatını kaybetti. Otomobildeki 2 kişi de yaralandı. Kaza, dün öğden sonra Tavşanlı ilçesinde meydana geldi. Mehmet Akman yönetimindeki otomobil iddiaya göre sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen Alper Pınar'ın kullandığı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Mehmet Akman ile motosiklet sürücüsü Alper Pınar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde bulunan Hanife Akman ve Hatice Akman ise hastanede tedavi altına alındı.
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Kafa kafaya çarpıştılar
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