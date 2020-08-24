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Karantina kurallarını ihlal eden kişi otobüste yakalandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına karşın 'den otobüse binerek 'a gitmek isteyen kişi, 'da yakalandı

AA
Giriş Tarihi: 24.8.2020 21:55 ABONE OL
Karantina kurallarını ihlal eden kişi otobüste yakalandı

Alınan bilgiye göre, Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi, Erzurum'a gitmek üzere İzmir'den otobüse bindi. Yapılan ihbar üzerine otobüs, Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Manisa'nın Kula ilçesindeki bir dinlenme tesisi önünde durduruldu.

Yolcu, sağlık ekiplerine teslim edilerek Kula Devlet Hastanesinde karantinaya alındı.

Hastayla temas ettiği tespit edilen otobüs muavininin de yolculuk sonunda 14 günlük karantinaya gireceği öğrenildi.

Seyahat esnasında hastanın ön, arka ve yan koltuğunun boş olduğu ve başka kimseyle temas etmediği belirtildi.

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Karantina kurallarını ihlal eden kişi otobüste yakalandı
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