Kayalıklarda mahsur kalan kişi operasyonla kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ayağı kırılarak kayalıklarda mahsur kalan kişi ekiplerce kurtarıldı.



Muğla Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Fethiye'ye İtatile gelen Nihal Yeniay, yürüyüş yapmak için Kabak Mahallesi Cennet Koyu'na gitti. Bir süre patikada yürüyen Köse, çıktığı koyun tepesindeki kayalıklarda ayağının kırılması sonucu mahsur kaldı.





NEFES KESEN OPERASYONLA KURTARILDI…



Yeniay'ın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istemesi üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve UMKE ekipleri sevk edildi.





Kayalıklara ulaşan ekipler, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Yeniay'ı sedyeyle yaklaşık 500 metre taşıyarak koya indirdi. Koydaki JAK botuna alınan yaralı, Ölüdeniz Lagün mevkisinde bekleyen ambulansa nakledilerek hastaneye kaldırıldı.

Yeniay'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.