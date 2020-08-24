Kayıp gencin cesedi bulundu

Mersin'de, 15 günden bu yana kayıp olduğu bildirilen 35 yaşındaki Ümit Demir'in cesedi, ormanlık alanda hayvanlarını otlatan çoban tarafından bulundu. Merkez Toroslar ilçesi Çukurkeşlik mahallesinin kırsal bölgesindeki ormanlık alanda hayvanlarını otlatan bir çoban, dağın eteğinde çalılıkların arasında bir cesetle karşılaştı. Çobanın ihbarı ile olay yerine giden jandarma ekipleri, çürümeye yüz tutmuş ceset üzerinde ve bölgede inceleme yaptı. Cesedin, 15 gündür kayıp olduğu bildirilen 35 yaşındaki Ümit Demir olduğu öğrenildi. Öte yandan Mersin'in Tarsus ilçesinde de yol kenarında yaralı halde bulunan Serkan Kocamaz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.