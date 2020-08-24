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Giriş Tarihi: 24.8.2020 ABONE OL
Kirazlı Manastırı’nda Meryem Ana ayini
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Balıkesir'in Erdek ilçesindeki tarihi Kirazlı Manastırı'nda Meryem Ana anısına düzenlenen ayini yönetti. Ayin yaklaşık 2 saat sürdü. Pandemi kuralları çerçevesinde az sayıda kişinin katıldığı ayinde, katılanların ayine girişte ateşleri ölçülerek, dezenfektan ile el temizlikleri gerçekleştirildi. Maske ve sosyal mesafe zorunluluğunun olduğu ayin sonrası konuşan Fener Rum Patriği Bartholomeos, "Bu yıl da dini vecibelerimizi yerine getirerek Kirazlı Manastırı'nda Meryem Anamızı andık. Ayinimizi yaptık. Her defasında olduğu gibi bu sefer de, bugün de memleketimizde huzur ve refah için, dünyada barış için dua ettik. Sizlere minnettarız. Sağolun varolun. Hepinizi ve bizim için yorulan özellikle emniyet mensuplarını sevgi ve muhabbetle selamlıyorum" dedi. Ayinin ardından katılanlara lokma ve ayran ikramında bulunuldu.
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Kirazlı Manastırı’nda Meryem Ana ayini
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