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‘Kıyma verdi’ diye doktor eşini dövdü

’da bir doktor, kendisi gibi doktor olan eşini kediye kıyma verdiği için darp edip evden kovdu. Darp edilen kadın doktor, dayakçı eşinden şikâyetçi oldu

İLHAN DEMİRCİOĞLU
Giriş Tarihi: 24.8.2020 ABONE OL
‘Kıyma verdi’ diye doktor eşini dövdü
Samsun'daki ilginç olay, Bafra ilçesi Mevlana mahallesinde meydana geldi. F.İ. isimli kadın doktor, kendisi gibi doktor olan eşi O.İ. ile markette alışveriş yapıp eve giderken yolda gördüğü kediye marketten aldıkları kıymadan bir parça verdi. Eşinin kediye kıyma vermesine öfkelenen O.İ., eve geldiklerinde eşi F.İ'yi darp edip evden kovdu. Eşi tarafından darp edilerek evden kovulan kadın doktor, polisi arayarak eşinden şikayetçi oldu. Uzmanlık eğitimini tamamlayan doktor F.İ.'nin 2 aydır tayin beklediği öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

'NE OLDUĞUNU ANLAMADIM'
Doktor F.İ., Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde verdiği ifadesinde "Eşimle marketten alışveriş yaptık. Marketten dönerken yanımıza gelen ve bir süre bizimle yürüyen sokak kedisine marketten aldığımız kıymadan küçük bir parça verdim. Bu kadar öfkelenmenin nedeni bu olamaz. Haketmediğim şiddetle karşılaştım. Ne olduğunu anlamadan darp edildim. Şikayetçiyim" dedi.
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‘Kıyma verdi’ diye doktor eşini dövdü
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