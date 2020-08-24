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Lastiği patlayan otomobil takla attı: 2’si kardeş 3 ölü

Giriş Tarihi: 24.8.2020 ABONE OL
Lastiği patlayan otomobil takla attı: 2’si kardeş 3 ölü
Muğla'nın Dalaman ilçesinde, lastiği patlayan otomobilin takla atması sonucu 2'si kardeş 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Fethiye- Muğla karayolu eski Dalaman Kavşağı'nda meydana geldi. İnlice plajından evlerine dönmek için yola çıkan 3 kişinin bulunduğu otomobil lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada Sezer Özdamar ile Tolunay Sümbül olay yerinde, ağır yaralanan Mutlu Özdamar ise kaldırıldığı Ortaca Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Lastiği patlayan otomobil takla attı: 2’si kardeş 3 ölü
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