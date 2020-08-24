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Maske konusunda farkındalık için sokaklarda sedye ile dolaştılar

Koronavirüs tehlikesine karşı sosyal mesafe ve maske önlemi büyük önem taşıyor. Uzmanlar bu iki konuda sıklıkla uyarıda bulunuyor. 'da da maske takılması için farkındalık oluşturmak isteyen Sen Değerlisin Derneği üyeleri, tulum giyip kentte sedye ile dolaşarak sosyal deney yaptı.

AA
Giriş Tarihi: 24.8.2020 12:29 Son Güncelleme: 24.8.2020 12:32 ABONE OL
Maske konusunda farkındalık için sokaklarda sedye ile dolaştılar

'da faaliyet gösteren Sen Değerlisin Derneği üyeleri, kentte artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına dikkat çekmek amacıyla sosyal deney yaptı.

Maske konusunda farkındalık için sokaklarda sedye ile dolaştılar

Kentin en işlek caddelerinden Zafer Meydanı'nda, tulum giyen ve maske takan dernek üyeleri, maskesiz gezen veya maskesini doğru şekilde takmayan vatandaşın önüne sedye ile çıktı.

Maske konusunda farkındalık için sokaklarda sedye ile dolaştılar

Diğer dernek üyeleri de ellerindeki megafonla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medyadaki uyarılarını sık sık anons ederek, tedbirlere uyulması konusunda vatandaşı ikaz etti.

Maske konusunda farkındalık için sokaklarda sedye ile dolaştılar

Önlerini sedye ile kesen tulumlu dernek üyelerini görünce kısa süreli şaşkınlık yaşayan maskesiz vatandaşlar, hatalarını anlayarak maskelerini taktı.

Maske konusunda farkındalık için sokaklarda sedye ile dolaştılar

Dernek Başkanı Şerife Çelikkol, yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadelede sivil toplum kuruluşlarına önemli görevler düştüğünü belirterek, "Yaptığımız sosyal deneyle, vatandaşlara, bu mücadelenin sağlık çalışanlarına bırakılmaması ve kurallara uyarak mücadeleye destek verilmesi gerektiğine dikkat çekmek istedik." dedi.

Maske konusunda farkındalık için sokaklarda sedye ile dolaştılar

Derneğin Sağlık, Gıda ve Spor Komisyonu Başkanı Lütfi Çalık ise tedbirsizlik sonucunda vakaların tekrar artmaya başladığını, maske, mesafe ve hijyen kuralının tekrar hatırlatılması gerektiğini, bu uyarıyı da hafızalarda kalacak şekilde yapmak istediklerini belirtti.

Maske konusunda farkındalık için sokaklarda sedye ile dolaştılar

"VATANDAŞA HASTA OLMA İHTİMALİNİ DÜŞÜNDÜRDÜK"

Dernek üyeleriyle farkındalık çalışmalarına devam edeceklerini ve Kovid-19 ile mücadeleye destek olacaklarını vurgulayan Çalık, şunları kaydetti:

"Tulum giyerek, sedyeyle, maskesiz vatandaşın önüne çıktık. Megafonla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın mesajlarını anons ederek maske, mesafe ve hijyen kuralını hatırlattık. Vatandaşa hasta olabilme ihtimalini düşündürmek, buna engel olabilmek için de kurallara uymaları gerektiğini hatırlatmış olduk."

Maske takmayanların önüne sedye ile çıkarak farkındalık oluşturmaya çalıştılar | Video

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Maske konusunda farkındalık için sokaklarda sedye ile dolaştılar
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