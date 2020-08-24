Maske konusunda farkındalık için sokaklarda sedye ile dolaştılar

"VATANDAŞA HASTA OLMA İHTİMALİNİ DÜŞÜNDÜRDÜK"

Dernek üyeleriyle farkındalık çalışmalarına devam edeceklerini ve Kovid-19 ile mücadeleye destek olacaklarını vurgulayan Çalık, şunları kaydetti:

"Tulum giyerek, sedyeyle, maskesiz vatandaşın önüne çıktık. Megafonla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın mesajlarını anons ederek maske, mesafe ve hijyen kuralını hatırlattık. Vatandaşa hasta olabilme ihtimalini düşündürmek, buna engel olabilmek için de kurallara uymaları gerektiğini hatırlatmış olduk."

Maske takmayanların önüne sedye ile çıkarak farkındalık oluşturmaya çalıştılar | Video