O kitaba yeni dava

Dünya çapında en çok satanlar listesine giren "Tanrılar Okulu" kitabı yeni bir dava ile gündemde. Yayıncı Nehir Ötgür, Prof. Dr. Stefano D'anna'nın kaleme aldığı kitabın Türkiye'deki yayın haklarının sahibi olduğunu belirterek, kitabın gerçek yazarıymış gibi hareket etme yoluyla kamuoyunu yanıltıcı organizasyon ve yayınlar yaptığı iddiasıyla yazarın kardeşi Elio D'anna ile Sinan Ergin hakkında tazminat davası açtı. Elio D'anna, Tanrılar Okulu'nun yazarının kendisi olduğu iddiasıyla hayatını kaybeden kardeşi Prof. Dr. Stefano D'anna'ya yıllar önce açtığı davayı kaybetmişti. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne açılan davaya göre; Ötgür, davalıların "Tanrılar Okulu" eserinin Stefano D'anna'ya ait olduğunu gösterir kesinleşmiş mahkeme kararını görmezden gelerek yanıltıcı ve gerçek dışı bilgilendirmeler ile etkinlikler düzenlediklerini ve çok ciddi anlamda kazanç sağladıklarını iddia etti.