3 ton olan ‘İzmir’ yetişkinliğe adım attı

Türkiye'de doğan ilk fil olmasıyla İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın simge hayvanlarından 9 yaşındaki Asya Fili "İzmir", 3 ton ağırlığa ulaşarak yetişkinliğe adım attı. Kızları gibi gördükleri zürafa Zarife'nin geçen hafta ölümüyle şok yaşayan park çalışanları, parkın simge hayvanlarından İzmir'in yetişkinliğe adım atmasıyla teselli bulmaya çalışıyor. Parkta yaşamını sürdüren Begümcan ve Winner isimli fillerin yavrusu olarak Şubat 2011'de dünyaya gelen ve İzmir adı verilen fil de parkın simgelerinden biri oldu. Günde 100 kilogram yonca ve 30 kilogram sebze ve meyve tüketen 9 yaşındaki fil, 3 ton ağırlığına ulaşarak artık yetişkinliğe adım attı. AA