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'da market deposu alev aldı

'nın Serdivan ilçesi 'nde bulunan süper market deposundaki büyük hasara yol açtı. Meydana gelen yangında toplam zararın 20 milyon liranın üzerinde olduğu belirtildi. Söndürme çalışmaları sırasında 6 kişi dumandan etkilenirken, 1 kişinin ise itfaiye ekiplerine su taşırken düşerek kolunu kırdığı öğrenildi. Dumandan etkilenen 6 kişiden 3’ü ise hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 24.8.2020 16:46 ABONE OL
Sakarya'da market deposu alev aldı

Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde bulunan 4 bin metrekarelik süper market deposundaki yangın, tamamen kontrol altına alındı.

20 MİLYON LİRALIK ZARAR

Depodaki soğutma çalışmaları devam ederken, toplam zararın 20 milyon liranın üzerinde olduğu öğrenildi.

Deponun hemen yakınında bulunan binaların da duvarlarında ve camlarında hasar oluştu. Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine ait 24 ekip ile 48 personelin yanı sıra Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 8 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ile 25 personel müdahale etti.


6 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Söndürme çalışmaları sırasında 6 kişi dumandan etkilenirken, 1 kişinin ise itfaiye ekiplerine su taşırken düşerek kolunu kırdığı öğrenildi. Dumandan etkilenen 6 kişiden 3'ü ise hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

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Sakarya'da market deposu alev aldı
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