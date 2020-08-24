Seferihisar yangınında son durum ne? Seferihisar'da otluk alanda yangın çıktı!

Yaklaşık 50 araç kullanılamaz hale geldi

Öte yandan, yangın alanının yakınında bulunan plaja denize girmek için gelenlerin araçları da yangından etkilendi.

Yangın bölgesinin yanındaki yolda park halinde bulunan yaklaşık 50 araç, yangın nedeniyle kullanılmaz hale geldi.

Hem yangının çıkış nedeni hem de yangından etkilenen araçların kesin sayısının, yapılan incelemelerinin ardından açıklanacağı bildirildi.

"Evin anahtarı bile yanmış"

Ailesiyle Ekmeksiz Plajı'na giden Nida Akçay plajda oldukları sırada yukarı tarafta yangın çıktığını duyduklarını ve buraya doğru gittiklerini belirtti.

Bölgeye gidince araçlarının yandığını gördüğünü belirten Akçay, "Bizim arabamız da yandı. Nasıl döneceğiz bilmiyorum. Çantamız, paramız, kartlarımız, hepsi içinde yandı. Evin anahtarı bile yok. Hepsi içinde yanmış." diye konuştu.

Gazi Hepdibi ise denize girmek için geldiklerini, yangın çıktığını öğrenince hemen arabasının yanına gittiğini dile getirerek, "Arabamda bulunan yangın söndürme tüpüyle yangına müdahale ettim ama olmadı." dedi.