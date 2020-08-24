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Seferihisar yangınında son durum ne? Seferihisar'da otluk alanda yangın çıktı!

İzmir Seferihisar yangını gündemin merak edilen konuları arasında yerini alıyor. Sığacık Mahallesi'nde bulunan Ekmeksiz Plajı yakınlarında otluk alanda sebebi belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarın ardından bölgeye 3 helikopter ve 12 arazöz sevk edilirken ne oldu sorusunun yanıtı da araştırılmaya başlandı. Yaklaşık 50 araç kullanılmaz hale gelirken Seferihisar yangınında son durum ne? İşte detaylı bilgiler

Giriş Tarihi: 24.8.2020 09:58 ABONE OL
Seferihisar yangınında son durum ne? Seferihisar'da otluk alanda yangın çıktı!

İzmir merak edilirken yaşanan gelişmeler de vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Seferihisar yangınında yaklaşık 50 araç kullanılamaz hale gelirken öte yandan evin anahtarlarının bile yandığı ortaya çıktı. Peki; son durum ne oldu?

SEFERİHİSAR YANGIN SON DURUM NE OLDU?

  • Sığacık Mahallesi'nde bulunan Ekmeksiz Plajı yakınlarında otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
  • İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 12 arazöz sevk edildi.
  • Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının, evlerin yanına kadar ilerlediği öğrenildi.
  • İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alındı.
  • Ekiplerin soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında yaklaşık 10 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.
Seferihisar yangınında son durum ne? Seferihisar'da otluk alanda yangın çıktı!

Yaklaşık 50 araç kullanılamaz hale geldi

Öte yandan, yangın alanının yakınında bulunan plaja denize girmek için gelenlerin araçları da yangından etkilendi.

Yangın bölgesinin yanındaki yolda park halinde bulunan yaklaşık 50 araç, yangın nedeniyle kullanılmaz hale geldi.

Hem yangının çıkış nedeni hem de yangından etkilenen araçların kesin sayısının, yapılan incelemelerinin ardından açıklanacağı bildirildi.

"Evin anahtarı bile yanmış"

Ailesiyle Ekmeksiz Plajı'na giden Nida Akçay plajda oldukları sırada yukarı tarafta yangın çıktığını duyduklarını ve buraya doğru gittiklerini belirtti.

Bölgeye gidince araçlarının yandığını gördüğünü belirten Akçay, "Bizim arabamız da yandı. Nasıl döneceğiz bilmiyorum. Çantamız, paramız, kartlarımız, hepsi içinde yandı. Evin anahtarı bile yok. Hepsi içinde yanmış." diye konuştu.

Gazi Hepdibi ise denize girmek için geldiklerini, yangın çıktığını öğrenince hemen arabasının yanına gittiğini dile getirerek, "Arabamda bulunan yangın söndürme tüpüyle yangına müdahale ettim ama olmadı." dedi.

Seferihisar yangınında son durum ne? Seferihisar'da otluk alanda yangın çıktı!

Murat Coşkun da arabasının tamamen yandığını belirterek "Otomobilimizin yanına geldiğimize yangın büyümüştü. Müdahale etme şansımız yoktu. İtfaiye ekipleri geldiğinde yangın çok büyümüştü. Zararımızının karşılanmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Emre Keleş ise sahilde otururken dumanları gördüğünü ve hemen yol kenarında bulunan otomobilinin yanına koştuğunu ifade etti.

Arka tarafta bulunan bir aracın alev aldığını aktaran Keleş, "Alevler birkaç araca da sıçramış. Alevler daha sonra bu tarafa doğru geldi. Birkaç kişi arabasını kurtarabildi ama bizimki yandı. Arabamı kurtaramadım hatta plaka bile gözükmüyor. Allah'tan canımıza bir şey gelmedi." diye konuştu.

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Seferihisar yangınında son durum ne? Seferihisar'da otluk alanda yangın çıktı!
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