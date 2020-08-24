Şehir magandasına tekvandocu dayağı

İstanbul'da, trafikte yol verme nedeniyle tartışan kadınla erkek tekme tokat kavga etti. Eski tekvandocu olduğu öğrenilen kadın, adamı aracına binene kadar kovalarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, geçtiğimiz günlerde Sarıyer'de meydana geldi. Bir ara sokakta yol tartışması yüzünden bir kadın ve bir erkek sürücü tartışmaya başladı. İddiaya göre, kendine yol vermediğini için sinirlenen erkek sürücü aracından inip, kadın sürücüye sinirlenerek tokat attı. Eski tekvandocu olan Fatma Z. isimli kadın ise tokat karşısında önce kendini savundu daha sonra ise yaşlı adamın burnundan tutarak etkisiz hale getirdi. Bu sırada el freni çekilmeyen adamın kullandığı araç ise hareket etti. Aracın hareket etmesi ile panikleyen yaşlı adam, yaklaşık 2 metre giden aracına hızla binerek el frenini çekti. Kadın ise yaşlı adamın arkasından yumrukları vurmaya devam etti. Bu sırada ikilinin arasına bir genç girerek ayırdı. Yaşlı adamın aracına binerek olay yerinden uzaklaşmasının ardından kadın da aracına binip gitti. Olay anları ise bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, motosiklet kazası yapan yeğenine "geçmiş olsun" ziyareti için Belçika'nın Brüksel kentinden gelen Çağatay Dolay (35), kullandığı araçla yaptığı kazada öldü.İzmir Ödemiş'te şarampole devrilen araçtaki Bilal Çamçı (58) ve Murat Çabuk (43) hayatını kaybetti.Kırıkkale'de hızını alamayan otomobilin park halindeki TIR'a çarpması sonucu Kenan Y. (37) yaşamını yitirdi.Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşanan trafik kazasında Serkan Kocamaz (17) isimli genç öldü.Gaziantep'in Ilahiye ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, trafik işaret levwhasına çarpıp, takla atarak, ters döndü. Kazada sürücü İbrahim G. (40) ile eşi ve 3 çocuğu yaralandı.Hatay'da kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.İstanbul Hadımköy'de çakarlı lüks otomobiliyle terör estiren ve yolunu kestiği sürücü Dadaş Aras'ı 5 yerinden bıçaklayan Muhammed Enes U. kaçtı. Hakkında yurt dışı yasağı konan şüpheli, olayın ardından çakarlı aracını önce satışa çıkardı ancak alıcı bulamadı. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesi üzerine ilanı kaldırdı. Zanlı, dün akşam saatlerinde Avcılar'da yakalanıp gözaltına alındı.Çatalca, Beykoz, Sancaktepe ve Beylikdüzü'nde de trafik magandaları, yollarda dakikalarca drift attı. Araçlarıyla kendi etrafında dönen magandalar o anları kaydederek sosyal medyada yayınladı. Polis, drift yapan magandaları arıyor.