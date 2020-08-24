Son dakika: Çakarlı minibüsteki saldırgan adliyeye sevk edildi

Aras'ın görüntüleri çektiği sırada Muhammed Enes U.'nun küfürler ettiği ve tehditler savurduğu duyuldu. Bir süre sonra telefon kaydı son bulurken saldırganın, Dadaş Aras'ı 5 yerinden bıçakladığı öğrenildi. Saldırganın 6 ayrı suçtan kaydı olduğu ve hakkında yakalama kararı verilip yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün başlattığı çalışma sonucunda ekipler 34 PML 55 plakalı çakarlı minibüsü Büyükçekmece'de bulundu. Minibüs çekiciyle emniyet müdürlüğü otoparkına götürüldü.