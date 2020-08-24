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Son dakika: Çakarlı minibüsteki saldırgan adliyeye sevk edildi

Türkiye'nin konuştuğu olayda son dakika gelişmesi yaşandı. Arnavuköy'de trafikte tartıştığı sürücüyü bıçakladıktan sonra kaçan şüpheli Muhammed Enes U. (20), adliyeye sevk edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 24.8.2020 11:20 Son Güncelleme: 24.8.2020 11:34 ABONE OL
Son dakika: Çakarlı minibüsteki saldırgan adliyeye sevk edildi

Arnavuköy'de trafikte tartıştığı sürücüyü bıçakladıktan sonra kaçan şüpheli Muhammed Enes U. (20), adliyeye sevk edildi.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 Ağustos'ta Hadımköy- Caddesi'nde yol verme tartışması sonucunda bir sürücüyü bıçakla yaralayarak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatmış ve yapılan çalışmalar neticesinde, 6 suç kaydı bulunan Muhammed Enes U. Avcılar'da gözaltına alınmıştı...

Son dakika: Çakarlı minibüsteki saldırgan adliyeye sevk edildi

Hadımköy'de önceki akşam saatlerinde çakarlı minibüs sürücüsünün, trafikte tartıştığı aracın önünü kesip bıçakladığı görüntüler büyük tepki çekmişti.

İddiaya göre, 34 PML 55 plakalı çakarlı minibüsün sürücüsü Muhammed Enes U., seyir halindeyken yol verme tartışması yaşadığı Dadaş Aras'ın önünü kesti.

Son dakika: Çakarlı minibüsteki saldırgan adliyeye sevk edildi

Minibüsünde çakar bulunan Muhammed Enes U. ile Aras arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında önü kesilen Dadaş Aras, cep telefonu ile yaşananları ve araçta bulunan çakarı kaydetmeye başladı.

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Son dakika: Çakarlı minibüsteki saldırgan adliyeye sevk edildi

Aras'ın görüntüleri çektiği sırada Muhammed Enes U.'nun küfürler ettiği ve tehditler savurduğu duyuldu. Bir süre sonra telefon kaydı son bulurken saldırganın, Dadaş Aras'ı 5 yerinden bıçakladığı öğrenildi. Saldırganın 6 ayrı suçtan kaydı olduğu ve hakkında yakalama kararı verilip yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Emniyet Müdürlüğünün başlattığı çalışma sonucunda ekipler 34 PML 55 plakalı çakarlı minibüsü Büyükçekmece'de bulundu. Minibüs çekiciyle emniyet müdürlüğü otoparkına götürüldü.

Son dakika: Çakarlı minibüsteki saldırgan adliyeye sevk edildi

AVCILAR'DA YAKALANDI

Polis, saldırganı yakalamak için çalışmalar yaptı. Çalışmaların ardından Muahammed Esen U. Avcılar'da tespit edilen adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Son dakika: Çakarlı minibüsteki saldırgan adliyeye sevk edildi

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Dün emniyete getirilerek sorguya alınan şüpheli bugün adliyeye sevk edildi

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Son dakika: Çakarlı minibüsteki saldırgan adliyeye sevk edildi
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