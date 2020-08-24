Son dakika Giresun haberleri: Giresun sel felaketinde son durum ne, arama çalışmalarında ne durumda?

Son dakika haberler… Giresun sel felaketinde arama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken son olarak Tirebolu-Doğankent yolunda menfezin çöktüğü bölgede 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Can kaybı sayısı 7'ye yükselirken 9 kişinin arama çalışmaları ise devam ediyor. Bu kapsamda milyonlarca vatandaş afet bölgesinde yaşanan gelişmeleri takip ediyor. Peki, Giresun sel felaketinde son durum ne, arama çalışmalarında ne durumda? İşte son dakika haberinin detayları…
Giresun'da yaşanan sel felaketinin ardından bölgede AFAD ekiplerince çalışmalar devam ederken 9 vatandaşımıza ise henüz ulaşılamadı. Milyonların gözü kulağı afet bölgesinden gelecek olan iyi habere çevrilirken bugün sabah saatlerinde ne yazık ki bir vatandaşımızın daha cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi…
Giresun'un Tirebolu ilçesinde sel felaketinde kaybolan askerlerden birisi olan Gümüşhane'nin Köse ilçesi nüfusuna kayıtlı Burak Tok'un cansız bedenine ulaşıldı.
Evli ve 1 çocuk babası 28 yaşındaki Burak Tok'un eşinin ikinci çocuklarına hamile olduğu ve Giresun'a 1 ay önce tayininin çıktığı öğrenildi.
Köse'de kayıp haberinin alınmasının ardından kayıp Uzman Çavuş Burak Tok'un babası Kadir Tok'un evinin önünde ambulans ve polis ekipleri hazır bulundurulurken, Baba Tok, kayınpederi ve akrabaları olay yerinde evlatlarını arama çalışmalarını acılı şekilde takip ediyordu. Tok'un cansız bedeni Tirebolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Araçların yollarda sürüklendiği, caddelerin taş ve toprakla dolduğu felakette Tirebolu ilçesinin Eymür köyünde bir kadının sele kapılarak kaybolduğu yönündeki ihbar üzerine yola çıkan 5'i Jandarma Uzman Çavuş biri iş makinesi operatörü 6 kişi Karaahmetli köyünde menfezin çökmesi sonucu dereye düşerek kaybolmuştu.
9 KİŞİNİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR!
Giresun ve ilçelerinde dün etkili olan şiddetli yağışlar sonrası yaşanan selde şehit sayısı 3'e, vefat eden kişi sayısı ise 7'ye yükseldi.
Tirebolu-Doğankent yolunda içinde 5 jandarma personelinin bulunduğu aracın menfezin çökmesi sonucu dereye düştüğü bölgede dün sabahtan bu yana yapılan arama çalışmaları neticesinde 3. jandarma görevlisinin de cansız bedeli bu sabah bulundu. Olay yerinden 4 km ileride dere yatağında bulunan jandarma uzman çavuşun kimliği ile ilgili bilgi verilmezken, kayıp 9 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Giresun'da sağanak sonucu meydana gelen, sel ve heyelan sonucu 2'si asker 6 kişinin hayatını kaybettiği, 17 binanın yıkıldığı, 361 yapının hasar gördüğü Dereli ilçesi ve çevre ilçelerde selin izleri silinmeye çalışılıyor. Ekipler, sel felaketinde 3'ü jandarma personeli kayıp 10 kişiyi arama çalışmalarını sürdürüyor.
Giresun'da önceki akşam etkili olan sağanak nedeniyle 7 ilçede sel ve heyelan meydana geldi. Gece boyu şiddetini artıran yağmur sonrası Dereli ilçesi, nehre döndü; park halindeki araçlar, sel sularına kapılarak sürüklendi. Aksu Deresi'nin bazı noktalarda taşması sonucu Giresun- Dereli- Sivas yolu ulaşıma kapandı. Sağanak nedeniyle debisi yükselen Aksu Deresi, merkeze bağlı Duroğlu beldesi civarında ve bazı bölgelerde taştı. Dere çevresindeki bazı evler de tedbir amaçlı tahliye edildi.
YOL ÇÖKTÜ, 5 EKİPLİK JANDARMA ARACI SELE KAPILDI
Yağışlar sonrası 5'i jandarma ve 1'i iş makinesi operatörü olmak üzere 6 kişi, Tirebolu- Doğankent yolunda menfezin çökmesi sonucu dereye düşerek kayboldu. Tirebolu-Doğankent yolunda, içinde 5 jandarma personelinin bulunduğu aracın, menfezin çökmesi sonucu dereye düştüğü bölgede sabahtan bu yana yapılan arama çalışmalarında 2'nci jandarma görevlisinin de cansız bedeni bulundu. 1 kaybın daha bulunmasıyla yaşamını yitirenlerin sayısı, 6'ya yükseldi. Bölgeden 4 kilometre uzaklıkta dere yatağında ulaşılan, evli ve 3 çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Erdem Çıtır'ın (44) cenazesi, düzenlenecek törenle memleketi Ordu'ya uğurlanacak.