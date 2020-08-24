Son dakika Giresun haberleri: Giresun sel felaketinde son durum ne, arama çalışmalarında ne durumda?

Son dakika haberler… Giresun sel felaketinde arama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken son olarak Tirebolu-Doğankent yolunda menfezin çöktüğü bölgede 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Can kaybı sayısı 7'ye yükselirken 9 kişinin arama çalışmaları ise devam ediyor. Bu kapsamda milyonlarca vatandaş afet bölgesinde yaşanan gelişmeleri takip ediyor. Peki, Giresun sel felaketinde son durum ne, arama çalışmalarında ne durumda? İşte son dakika haberinin detayları…

GİRESUN SEL FELAKETİNDE SON DURUM: CAN KAYBI KAÇ OLDU?

Giresun'da yaşanan sel felaketinin ardından bölgede AFAD ekiplerince çalışmalar devam ederken 9 vatandaşımıza ise henüz ulaşılamadı. Milyonların gözü kulağı afet bölgesinden gelecek olan iyi habere çevrilirken bugün sabah saatlerinde ne yazık ki bir vatandaşımızın daha cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi…