Son dakika! Giresun'daki felakette can kaybı 7'e yükseldi

Sel ve heyelan özellikle Dereli ve Tirebolu ilçelerinde etkili oldu. Tirebolu- Doğankent karayolunda menfezin çökmesi sonucu jandarma aracı ve bir iş makinesi dereye yuvarlandı. Vatandaşlara yardım için bölgeye giden jandarma aracındaki 5 uzman çavuş ve iş makinesi operatörü Mehmet Akbulut (58) sel sularına kapılarak kayboldu. Arama çalışmalarında uzman çavuşlar Onur Kıran ve Erdem Çıtır'ın cansız bedenlerine ulaşıldı.

KAYIP OLAN 9 KİŞİ ARANIYOR

Uzman çavuşlar Burak Tok, Erdem Çıtır, Sami Yılmaz ve Aykut Yarıyenli'yi arama çalışmaları ise sürüyor. Selde kaybolan vatandaşlardan Ali Aydın ve Akif Abidinoğlu'nun Espiye'nin Yeniköy köyünde, Yasemin Özdemir'in ise Tirebolu'nun Aşağıboynuyoğun köyünde ve ismi belirlenemeyen bir kişinin cesedine ulaşıldı. Sel ve heyelan nedeniyle il genelinde sel sularına kayıp olan 8 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. AFAD 157 kişinin kurtarıldığı açıklandı.