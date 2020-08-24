Son dakika haberi: 75 yaşındaki adam köpeğe tecavüz ederken yakalandı! "Bu adama engel olamıyorum..."

Sabah saatlerinde Sivas'ın Gemerek ilçesinden gelen son dakika haberi sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. 75 yaşındaki sapığın köydeki köpeklere tecavüz ettiği öne sürüldü. İki köylü tarafından video kaydına alınan adamın yaptıkları kan dondurdu. Tecavüz etmeye yeltendiği bir köpeğin kendisini ısırması sonucu tavana asıp bıçakladığı ortaya çıktı. Aynı kişinin daha önce de birçok köpeğe tecavüz ettiği belirtildi.

Sivas Gemerek'te, 75 yaşındaki bir kişi, köpeğe tecavüz ederken yakalandı. İki köylü, Şükrü B.'yi çıplak haldeyken kayda aldı. Olay ile ilgili hayvan hakları savunucuları suç duyurusunda bulundu. Sivas Valisi de konu ile ilgili açıklama yaparken, aynı kişinin birçok köylünün köpeğine tecavüz ettiği ortaya çıktı.