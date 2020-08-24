Son dakika haberi: 9 aylık hamile kadını darp etti dini nikahlı eşini bıçakladı! Osmaniye'deki dehşet saniye saniye kaydedildi...

Sosyal medyada en çok paylaşılan haberler arasında yer alan olay önceki gün Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki Refik Cesur Bulvarı üzerinde bir mağazada gerçekleşti. Mağazanın sahibi Sariye Kepme, iki arkadaşı ile sohbet ederken o anlarda alacaklı olan kişi elinde bıçakla iş yerine geldi. Kepme'nin dini nikahlı eşiyle tartışan gözü dönmüş saldırgan önce hamile kadını darp etti daha sonra da Serbülent Okuşlu'yu bıçakladı. Yaşananlar saniye saniye kaydedildi.

Olay, önceki gün ilçeye bağlı Refik Cesur Bulvarı üzerindeki bir giyim mağarasında meydana geldi. İş yeri sahibi Sariye Kepme, giyim mağazasında iki arkadaşı ile sohbet ederken, o an alacaklı olduğunu iddia ederek içeri giren, eli bıçaklı İ.H. tarafından rehin alındı. Elindeki bıçağı etrafa savurup Sariye Kepme'yi tehdit ederek para istediği iddia edilen İ.H. bu sırada iş yerine gelen Kepme'nin eşi Serbülent Okuşlu'yla da tartışmaya başladı. Çiftin para vermemesi üzerine tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada, Sariye Kepme ile Serbülent Okuşlu, İ.H. tarafından darbedildi. İ.H., Serbülent Okuşlu'ya bıçaklar savurarak vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Yaşananlar, iş yeri kamerası tarafından kaydedildi. Çiftin şikayeti üzerine gözaltına alınan İ.H. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.