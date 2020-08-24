Son dakika! Pendik'te kızıyla boşanma aşamasında olan damadını silahla vurdu

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA



Öte yandan olay anı güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Serkan E. binanın kapısında beklediği görülüyor. Daha sonra kayınpederi Kamuran Y. binadan çıkarak damadına ateş ediyor. Kızının ise ateş sonrası olay yerine koştuğu görülüyor. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına görüntülerde ise kayınpederinin damadını vurduktan sonra silah göstermesi ile eşinin kocasına bağırdığı görülüyor. Olayın bulunduğu sokakta esnaflık yapan Hacı Ekrem Sağlam, "Kuaför arkadaş silah seslerini söyledi. Ben de olay yerine gittim. Baktım ki adam bacağından vurulmuş. İki bacağından vurulmuş haldeydi. Bacaklarına tampon yaparak sağlık görevlerini bekledik. Durumu iyiydi fazla da kan kaybı da yoktu. Ama şok halindeydi biraz kendinden geçmişti" dedi