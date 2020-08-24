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Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlar yapan kadın hakkında soruşturma başlatıldı

hesabında bebeği olduğu iddia edilen çocukla birlikte fotoğraf çektirip, müstehcen fotoğraflar ve mesajlar paylaşan , hakkında soruşturma başlatıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 24.8.2020 21:49 Son Güncelleme: 24.8.2020 21:50 ABONE OL
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlar yapan kadın hakkında soruşturma başlatıldı

SOSYAL medya hesabında bebeği olduğu iddia edilen çocukla birlikte fotoğraf çektirip, müstehcen fotoğraflar ve mesajlar paylaşan Elif Sarı, hakkında soruşturma başlatıldı.



Sosyal medyada Elif Sarı isimli kadının, bebeği olduğu iddia edilen çocukla birlikte fotoğraf çektirip, kendisinin müstehcen fotoğraflarını paylaşması tepkilere neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları Elif Sarı'nın tutuklanması için İçişleri Bakanlığı'nı etiketleyerek çağrı yaptı. Bir sosyal medya hesabından, "Çok özür dileyerek bu görüntüleri paylaşıyorum fakat bu bebeği biri kurtarsın. Gerçekten ebeveynlerimiz seçme şansımız yok fakat bu bebeğin hiç suçu yok" diye paylaşımda bulundu. 'elifsaritutuklansın' çağrısı binlerce kez paylaşıldı.



Hesabın adres bölümünde Bartın-Karabük yazmasının ardından Bartın ve Karabük Emniyet Müdürlüğü'nün çalışma başlattığı öğrenildi. Sosyal medyada gündem olan hesabın geçmişte değişik isimler ve illerle ilgili hesaplar açtığı da görüldü.

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Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlar yapan kadın hakkında soruşturma başlatıldı
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