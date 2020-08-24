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Sosyetik işletmede yumruklar havada uçuştu

Sosyetenin uğrak mekanı olan ’un 'nde bulunan ünlü işletmede maske mesafe tartışmasında yumruklar havada uçuştu. Lahmacun-ayranın 150 liraya satıldığı işletmede birbirine giren 2 kişi güçlükle ayrıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 24.8.2020 13:18 Son Güncelleme: 24.8.2020 13:20 ABONE OL
Sosyetik işletmede yumruklar havada uçuştu

Bodrum'un en ünlü mekanlarından biri olan Maçakızı'nda iddiaya göre maske mesafe kuralı nedeniyle kavga çıktı. Göltürkbükü sahilinde bulunan işletmede deniz kenarında oturan 2 kişi maske ve mesafe kuralına uymayınca başka bir kişi tarafından uyarıda bulunuldu. Tartışma bir anda yumruklu kavgaya dönüştü.

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GÖRÜNTÜLER CEP TELEFONUNA KAYDEDİLDİ

Yerli ve yabancı turistlerin gözleri önünde birbirine giren 2 kişiyi ayırmak ise ünlü mekanın çalışanlarına düştü. Bodrum'un en pahalı mekanlarından bir olan işletmede çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Sosyetik işletmede yumruklar havada uçuştu
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