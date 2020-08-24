Spotify hesap silme: Spotify hesabı nasıl silinir?

23 Nisan 2006 yılından bu yana dünya genelinde yaygın olarak kullanılan uygulamalardan birisi de Spotify oldu. Spotify uygulaması İsveç asıllı bir müzik veri akışı sistemi olarak biliniyor. Spotify "Sony, EMI, Universal" gibi dünyaca ünlü plak şirketlerine kayıtlı olan ve seçilmiş müzikleri sizler için herhangi bir kısıtlama olmadan dinlemenize olanak sağlamaktadır. Bu uygulamadaki müziklere; sanatçı, albüm adı, şarkı adı, tarz gibi arama kriterleri ile kolaylıkla ulaşılabilirsiniz. Bu uygulamada hesabınızı kapatmak isterseniz de Spotify hesap ayarları kısmından hesabınızı silebilir ya da üyeliklerle ilgili hizmetlerden yararlanabilirsiniz. Spotify nasıl kapatılır? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Spotify aile üyeliğinden nasıl çıkarım ve Premium iptali nasıl olur? İşte detaylar.

SPOTİFY NASIL KAPATILIR?

• Spotify hesap silme işlemi için yapmanız gereken ilk önce https://www.spotify.com/tr/about-us/contact/ sayfasına gidini Daha sonra "İletişim Formu" seçeneğine tıklayınız.

• Ekranınıza gelen sayfada "Hesap" butonuna tıklayın.

• Ardından "Hesabımı kalıcı olarak kapatmak istiyorum" bölümüne tıklayın.

• Buradan "Hesabı kapat" butonuna tıklayın.

• Karşınıza çıkan sayfada tekrar "Hesabı kapat" seçeneği yazan yere tıklayın.

• Son olarak da Spotify hesap silme işlemini yapmadan önce, hesabınızı kapattığınız zaman ne olacağı konusunda yazılan yazıyı okuyunuz sonra "Devam" butonuna tıklayın.

• Ardından hesabı neden kapatmak istediğinize dair bir soru yöneltilecek, bu soruyu cevaplayın ve "Soru Gönder" butonuna basın. Bu şekilde hesabınızı kapatış olacaksınız.

SPOTFİY AİLE ÜYELİĞİNDEN NASIL ÇIKARIM?

Spotify aile üyeliği bulunan kişiler için şu şekilde aile üyeliğinden çıkabilirsiniz.

• İlk önce Hesap sayfanda oturum açınız.

• Daha sonra planın altında bulunan "PLANI DEĞİŞTİR" seçeneğine tıklayın.

• Ardından Spotify Free'ye kaydırarak in ve "PREMIUM'U İPTAL ET'e" tıklayınız.

• Son olarak onay mesajına kadar devam ediniz. Bu şekilde aile üyeliğinden çıkabilirsiniz.

SPOTİFY'DA PREMİUM NASIL İPTAL EDECEĞİM?

Popüler bir müzik uygulaması olan Spotify hakkında genellikle sorulan sorulardan birisi de Premium üyeliklerini nasıl iptal edeceğidir. Spotify Premium üyeliği iptali şu şekildedir:

• Öncelikle Spotify hesabınıza giriş yapınız. Daha sonra sağ üst köşedeki dişli simgesi 'ne tıkla ve Ayarlar'ı seç.

• Ardından sol taraftan Abonelik yazan seçeneğe gidin.

• Buradan planı İptal et butonuna tıklayın. Ardından "Evet", iptal et seçeneğine tıklayarak aboneliğini iptal etmek istediğini onaylayınız. Bu şekilde Premium iptali gerçekleşmiş olur.

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