Tırnak sararması nasıl giderilir?

Tırnaklarınızın görünümü sağlığınız hakkında size ipuçları veriyor. Tırnak renginin sarıya dönüşmesi çoğu zaman bir enfeksiyon ya da mantara işaret eder. Bunun yanında tırnaklarınızın oje gibi kimyasal bir ürün tarafından da lekelenmiş olması muhtemeldir veya vücudunuzda alerjik reaksiyon meydana geldiği anlamına da gelebilir. Sararan tırnaklar hem estetik açısından hem de tırnak sağlığı için hoş bir durum değil. Peki tırnak sararmasına ne iyi gelir? Sizin için sararan tırnakları iyileştiren iki mucizevi yöntemi sıraladık!

ELMA SİRKESİYLE TIRNAK BAKIMI

Elma sirkesi, sarı tırnakları eski haline getirmenin yanında aynı zamanda tırnaklarının çabuk kırılmasından şikayetçi olanlar için besleyici ve tırnakları güçlendirici bir uygulamadır. Tırnaklarınızın daha sağlıklı ve güçlü büyümesinde oldukça etkili olan elma sirkesini bir kabın içerine bir miktar dökün daha sonra ellerinizi elma sirkesinin bulunduğu kabın içerisinde 15 dakika kadar beklettikten sonra pamukla tırnaklarınıza masaj yaptıktan sonra ellerinizi yıkayabilirsiniz.

LİMON YÖNTEMİ İLE SARARAN TIRNAKLARA VEDA EDİN!

Gündelik hayatta çok farklı alanlarda kullandığımız limon güzellik kategorisinde de oldukça kurtarıcı! Bir dilim limon ile sararan tırnaklarınızı eski haline getirmek mümkün. Bunun için bir dilim limonu tırnaklarınızın üzerine sürüp yaklaşık 10 veya 15 dakika kadar bekleterek sonrasında pamukla tırnaklarınıza masaj yapın. Bu uygulamadan sonra tırnaklarınızı yıkayarak aradi farkı anlayabilirsiniz.

Kaynak: Elmaelma