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Ünlü gitarist otelde intihar etti

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Gitar Sanat Dalı öğretim görevlisi olan ünlü gitarist (52), tatil için geldiği Bartın’daki otelde,intihar ederek yaşamına son verdi. Egesel'in neden intihar ettiği merak konusu olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 24.8.2020 14:30 Son Güncelleme: 24.8.2020 14:33 ABONE OL
Ünlü gitarist Soner Egesel, otelde intihar etti

Olay, dün merkeze bağlı Kemer Köprü Mahallesi'ndeki otelde meydana geldi. Kente tatil için geldiği öğrenilen, Türkiye'nin önemli gitaristlerinden, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Gitar Dalı öğretim görevlisi , kaldığı otel odasında yanında bulunan tabancayı başına dayayıp, ateşledi.

Ünlü gitarist Soner Egesel, otelde intihar etti

Silah sesini duyan otel çalışanlarının haber vermesiyle odaya giren sağlık ekipleri, hareketsiz yatan Egesel'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Egesel'in cansız bedeni, Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 'in intiharıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Ünlü gitarist Soner Egesel, otelde intihar etti

ÜZÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI

Piyanist ve besteci Fazıl Say ise sosyal medya hesabından ile ilgili paylaşım yaparak, "Çok değerli gitar sanatçısı Soner Egesel çok genç yaşta vefat etti. Anlaması zor. Sevgiyle anıyorum... Işıklar içinde uyusun. Dostum…" dedi.

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Ünlü gitarist Soner Egesel otelde intihar etti
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