Ünlü gitarist Soner Egesel, otelde intihar etti

ÜZÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI

Piyanist ve besteci Fazıl Say ise sosyal medya hesabından Soner Egesel ile ilgili paylaşım yaparak, "Çok değerli gitar sanatçısı Soner Egesel çok genç yaşta vefat etti. Anlaması zor. Sevgiyle anıyorum... Işıklar içinde uyusun. Dostum…" dedi.