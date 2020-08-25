105 yıllık künyenin hüzünlü hikâyesi

TarihiÇanakkale Savaşları'nın 105. yılında, Alçıtepe'de bulunan bir künyenin 23 yaşındaki İngiliz asker Robert Chadwick'a ait olduğu belirlendi. Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı'nın da katkılarıyla yürütülen çalışmalar sonucu asker Chadwick'in yakınlarına ulaşılmaya çalışıyor. Binlerce kilometre yol katederek savaşmak için Gelibolu'ya gelen Chadwick'in savaş sırasında boynunda olan künyesi, Türkiye'nin tek resmi Çanakkale koleksiyoneri Seyit Ahmet Sılay'ın koleksiyonunda yer alıyor. Alçıtepe'de bir vatandaş tarafından koleksiyoner Sılay'a ulaştırılan poşetin içerisinden çıkan künyenin, İngiliz askerinin boynundan düştüğü belirlenirken, Lancashire Fusiliers Taburu'na bağlı askerin 31 Mayıs 1915'te yaralanma sonucu yaşamını yitiren 23 yaşındaki Robert Chadwick olduğu ortaya çıktı.Sılay, "Çok üzüldüm. Bu topraklardan ailesine dönememesine üzüldüm. Keşke hiç gelmeseydi. Hayallerinin peşinde koşarak uzun bir ömür sürseydi. Ama 23 yaşında ömrünü burada tamamlamış" dedi. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise "Çanakkale'de bu insan hikâyelerini görmek çok mümkün. Çanakkale tarihi alanının orijinalliği bozulmadan doğal ortamında kalmasını ve gelen ziyaretçilerin açık hava müzesinde ziyaret etmelerini sağlamak için de çalışıyoruz. Bu insan hikâyesinin peşinde olacağız" ifadesini kullandı.