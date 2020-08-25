5 şehir, 5 ölüm

YURTTA, art arda gelen cinayet haberleri üzdü. Düzce'de, düğün magandalarının kurşunlarıyla vurulan Gülhan Çetin (55) ölürken, Melek Çakır ise yaralandı. Mersin Tarsus'ta dövülerek öldürülen Cumali Yeşil'in (44), cesedi boş araziye atıldı. Tekirdağ Muratlı'da, "Laf atma" iddiasıyla iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan, Emre C. öldü. Uşak'ta yaşayan Recep Yıldırım (63), miras nedeniyle husumetli olduğu ve aynı binada oturan kardeşi Hasan Hüseyin Yıldırım'ı (54) av tüfeğiyle öldürdü. Manisa Soma'daki Kafeler Sokağı'nda bulunan bir kafeye düzenlenen silahlı saldırıda, işyerinin önünde oturan Bahadır Akbay ölürken, 2 kişi de yaralandı. Kırıkkale'de çıkan kavgada Ahmet Pekcan (19), göğsünden vurularak öldürüldü./ SABAH